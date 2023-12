Einigung der Ampel Was bedeutet der Haushalt 2024 für die Verbraucher?

Die Ampel will die CO2-Abgabe von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid anheben und damit stärker als zunächst geplant. Damit kommen auf die Haushalte zusätzliche Belastungen von Hunderten Euro zu. Das verteuert Benzin um 4,3 Cent je Liter und Diesel um 4,7 Cent, so der ADAC. Auch Gas wird teurer: Ein vierköpfiger Musterhaushalt (Gas-Jahresverbrauch 20.000 Kilowattstunden) muss demnach im kommenden Jahr im Schnitt 178 Euro mehr für sein Gas zahlen, so das Portal Check 24. In den Folgejahren steigt die Abgabe weiter an. Zudem wird Strom teurer, weil die eigentlich geplante Subvention für Netzentgelte wegfällt. Das schlägt beim vierköpfigen Musterhaushalt (Jahresverbrauch 5000 Kilowattstunden) mit zusätzlichen 121 Euro zu Buche.