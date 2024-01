Proteste der Landwirte Ist das die deutsche Gelbwesten-Bewegung?

Ist das also der Beginn eines breiten Protestbündnisses ähnlich der Gelbwesten-Bewegung, die Frankreich Monate in Atem hielt? Der Vergleich liegt nahe, zumal es auch bei den Gelbwesten am Anfang um den Preis von Treibstoff ging. Allerdings waren von den französischen Abgabeplänen alle Bürger betroffen, das sorgte in den sozialen Medien schnell für eine Dynamik, die sich dann auch auf der Straße teils gewaltvoll Bahn brach und heterogene Gruppen im Hass auf die Eliten einte. Da schwangen spezifisch französische Probleme mit. Bei den deutschen Bauernprotesten geht es bisher überwiegend um Versäumnisse in der Agrarpolitik. Auch wenn radikale Kräfte längst versuchen, die Unzufriedenheit zu vereinnahmen, zu eskalieren und mit ihren Zielen zu vermengen.