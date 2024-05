Zugespitzter Handelskonflikt Was aus den US-Zöllen gegen China für deutsche Autobauer folgt

In der SPD herrscht Skepsis, mögliche EU-Strafzölle sieht man kritisch. So sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, man beobachte die Entwicklung der Strafzölle mit Sorge. Und man sei dazu im Dialog mit der Bundesregierung. Hinzu kommt, dass der Kanzler auch auf die SPD-geführten Landesregierungen in Niedersachsen und dem Saarland schauen muss. Dort gibt es wichtige Standorte der Autoindustrie, die Regierungschefs Stephan Weil und Anke Rehlinger stehen ihrerseits unter Druck. Rehlinger sagte unserer Redaktion: „Die EU muss sehr viel genauer hinschauen, wo mit staatlichen Subventionen ein europäischer Markt unterlaufen werden soll.“ Zugleich warnte sie vor einem ähnlichen Schritt wie in den USA. „Mit Strafzöllen sollten wir vorsichtig sein, sie sind nur ein allerletztes Mittel. Einen Handelskrieg mit China kann niemand wollen, er wäre für Europa auch erheblich schmerzhafter als für die USA“, sagte die SPD-Politikerin.