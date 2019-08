Schwarz-Rot-Gold : Warum mag ein Bündnis der Demokratie die Fahne der Demokratie nicht?

Berlin Nach der Demonstration in Dresden entbrennt ein Debatte um den Aufruf, zur Demonstration gegen Faschismus auf Nationalfahnen zu verzichten. Reichsbanner-Schwarz-Rot-Gold-Chef Johannes Kahrs nennt das „geschichtslos“.

Die roten Antifa-Fahnen waren gern gesehen, die Nationalfahnen nicht: Wieder hatte das rund 400 Organisationen umfassende Bündnis #unteilbar zur Demonstration „für eine offene und freie Gesellschaft“ aufgerufen, und wieder entzündete sich in Dresden mit 35.000 Teilnehmern eine Debatte wie zuvor in Berlin: Wie ist es um die demokratischen Bekenntnisse bestellt, wenn Schwarz-Rot-Gold draußen bleiben muss?

An der Spree war es sogar zu Handgreiflichkeiten gegen Träger von Schwarz-Rot-Gold gekommen. In Dresden war die SPD mit namhafter Prominenz dabei: Unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz und der kommissarische SPD-Ko-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Die Organisatoren erklärten, Schwarz-Rot-Gold sei nicht Ausdruck eines Bündnisses, das alle Menschen sprechen wolle, die in Deutschland lebten.