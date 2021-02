Sterberate in Deutschland : Übersterblichkeit sinkt, trotzdem keine Entwarnung

Die Anzahl der Sterbefälle durch COVID-19 erreichte zum Jahreswechsel 2020/2021 ihren vorläufigen Höhepunkt. Foto: dpa/Felix Kästle

Analyse Bei Menschen über 80 Jahren gab es im Januar 2021 in Deutschland ein Drittel mehr Sterbefälle. Laut Statistischem Bundesamt sinken die Corona bedingten Todeszahlen zwar insgesamt – eine mögliche dritte Infektionswelle könnte aber alles wieder ändern.

Von Julia Rathcke

Die täglichen Todeszahlen in den Corona-Nachrichten-Tickern bewegen sich schon so lange auf so hohem Niveau, dass sie kaum noch schockieren. Zuletzt zum Jahresende sorgte die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Summe der Coronatoten für allgemeine Betroffenheit, als sie an einem einzigen Tag erstmals die traurige Marke von Tausend überschritt. Auch im Januar lagen die Sterbefallzahlen in Deutschland über dem Durchschnitt der Vorjahresmonate. Laut Statistischem Bundesamt gab es im Januar 103.804 Coronatote,18 Prozent mehr als durchschnittlich im Januar der vier Vorjahre. Besonders bei den Über-80-Jährigen gibt es eine deutliche Übersterblichkeit: In dieser Altergruppe ist die Zahl laut Statistik um 29 Prozent gestiegen.

Im Dezember starben sogar insgesamt ein Drittel mehr Menschen als vor Corona in diesem Zeitraum.

Die Anzahl der Sterbefälle durch COVID-19 ist nun seit gut zwei Wochen leicht rückläufig – längst nicht so stark wie die Kurve der Infektionszahlen, der Zeitverzögerung der Krankheitsverläufe geschuldet. Die Lockdown-Maßnahmen zeigen offensichtlich Wirkung. Ist der Peak der Übersterblichkeit also überwunden?

Berit Lange, Ärztin und Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) sieht noch keinen Anlass zur Entwarnung. „Wir werden in den nächsten Wochen vermutlich weiter eine Übersterblichkeit in Deutschland haben, auch wenn diese jetzt geringer wird. Zumindest deuten die Daten des Statistischen Bundesamtes dies auch für die letzte Januarwoche an“, sagt Lange. „Dann aber ist die entscheidende Frage, ob und in welchem Ausmaß es uns gelingt, eine dritte Infektionswelle zu verhindern oder abzumildern.“ Wegen der erhöhten Übertragbarkeit könnten die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika für mehr Infektionen und somit auch für mehr Todesfälle sorgen – sollten sie sich ungebremst ausbreiten können. Zusätzlich gibt es in britischen Forschungsergebnissen Hinweise auf eine leicht erhöhtes Risiko für schwere Verläufe bei Menschen aller Altersgruppen durch die Variante B.1.1.7, so Epidemiologin Lange.

In Deutschland scheint die Verbreitung der Mutationen noch unter dem Radar zu verlaufen. Die verfügbaren Daten legen eine zunehmende Verbreitung nahe, das RKI rechnet mit wachsenden Anteilen der Varianten. Die Erkenntnisse beruhen teils auf aufwendigen kompletten Erbgutanalysen, etwa 31.000 positive Corona-Proben aus der vorletzten Woche wurden per PCR auf Schlüsseleigenschaften von B.1.1.7 nachgetestet. Treffer gab es in knapp sechs Prozent der untersuchten Proben. Die Daten zeigen: Die Varianten sind angekommen, dominieren aber (noch) nicht.

Die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zeigen seit Monaten eindeutige Zusammenhänge zwischen Corona- und Todesfällen. Das Auf und Ab der Todesfälle 2020 verlief statistisch gesehen weitgehend parallel zur Zahl der Covid-Infizierten – das zeigt die Sterbefall-Statistik für das Corona-Jahr. Während die Zahlen im Frühjahr 2020 noch in gewissem Maße mit einer Grippesaison vergleichbar gewesen sind, und Verschwörungserzählungen zuträglich waren, ist die Pandemie bedingte Übersterblichkeit spätestens in dieser zweiten Welle nicht mehr zu leugnen.

So sind die Totenzahlen besonders hoch in Regionen, die auch stark von Covid-19 betroffen sind oder waren: Die Hotspot-Region Sachsen lag etwa in der ersten Januarwoche 77 Prozent über der durchschnittlichen Totenzahlen der ersten Januarwoche der Jahre 2017 bis 2020. Dort starben 887 Menschen mehr innerhalb von nur einer Woche. Schon im Dezember hat sich die Zahl der Todesfälle in Sachsen mehr als verdoppelt, wie das Amt berichtete. Ähnlich sieht es in Thüringen aus: Das Land verzeichnete in der ersten Woche des Jahres ein Plus von 55 Prozent (334 Fälle). Die übrigen Januarwochen sind für die Bundesländer noch nicht ausgewertet.

Was sich grundsätzlich auf Ebene der Bundesländer beobachten lässt, ist genauso auf europäischer Ebene zu erkennen: In stärker von Corona getroffenen Ländern ist die Sterberate höher als sonst, wie die Karten des EuroMOMO-Netzwerks zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen zeigen. Demnach sind aktuell Großbritannien, Portugal und Spanien am schlimmsten betroffen. Und die italienische Statistikbehörde Istat hatte Mitte Dezember gemeldet, dass man einer Prognose zufolge in Italien 2020 so viele Tote verzeichnet habe, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

In Deutschland bleiben trotz der guten Datenlage vorübergehend Unklarheiten. Die Zahlen der Verstorbenen innerhalb eines Jahres sind schließlich nicht absolut vergleichbar mit der in anderen Jahren, viele Faktoren spielen eine Rolle: Zum Beispiel die immer längere Lebenserwartung einerseits, aber auch die Bevölkerungsentwicklung andererseits – in Deutschland gibt es immer mehr ältere Menschen. Unklar ist auch, welche negativen Effekte Anti-Corona-Maßnahmen auf die Todeszahlen haben. Gab es mehr Suizide? Sind weniger Menschen zu nicht dringenden, aber doch notwendigen Vorsorgeuntersuchungen gegangen? Sind Operationen doch fälschlicherweise verschoben worden?

Über die Todesursachen der Verstorbenen gibt die RKI-Statistik ohnehin keine detaillierte Auskunft, das kann sie auch gar nicht. Erfasst sind in diesen Listen sämtliche Tote, die zum Zeitpunkt ihres Todes eben coronapositiv waren. Was im Einzelfall letztlich aus medizinischer Sicht zum Tode geführt hat, wird anhand der Totenscheine über die Standesämter an die Landesämter für Statistik und schließlich in die Bundesstatistik einfließen. Ein bürokratischer Akt, der etwa ein Jahr später auswertbar sein wird.

