Corona-Bekämpfung : Olaf Scholz muss Verantwortung übernehmen

Meinung Düsseldorf Erst in einem Monat wird Olaf Scholz Bundeskanzler sein - wenn es glatt läuft. Aber während sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzt, entsteht ein politisches Vakuum, das nur er schließen kann. Wie das geht, zeigte Helmut Schmidt vor fast 60 Jahren.

In der vierten Welle der Pandemie bleibt unklar, wer eigentlich für deren Bekämpfung die nationale Verantwortung übernimmt - spätestens seit Konstituierung des neuen Bundestags. Das politische Vakuum wächst Tag für Tag. Wer aber neuerliche massive Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens im nahenden Winter verhindern will, muss jetzt handeln.

Der sich zuspitzenden Lage in den Krankenhäusern wird diese unterlassene Hilfeleistung nicht gerecht. Je länger sie andauert, desto mehr Menschen geraten in tödliche Gefahr. Und es gibt eigentlich nur einen, der das ändern könnte, aber darauf verzichtet: Olaf Scholz . Denn der Sozialdemokrat kann ja nicht nur damit rechnen, im Bundestag zum nächsten Bundeskanzler gewählt zu werden, sondern er amtiert als geschäftsführender Vize-Kanzler.

Nichts läge näher, als gleichsam die Geschäftsführung in der Bekämpfung der Pandemie zu übernehmen – Scholz ist das stärkste Bindeglied zwischen scheidender und designierter Bundesregierung. Gerade erst hat er selbst diese Rolle beim G20-Gipfel in Rom aktiv ausgeübt. Es sei, so hieß es, „ein gutes Kontinuitätssignal“, dass er dort gemeinsam mit Merkel auftrete, auch wenn es eine solche doppelte Vertretung eines Landes noch nie gegeben habe. Dieses Kontinuitätssignal könnte nicht nur in der Außenpolitik gesetzt werden, sondern auch bei der bedeutendsten innenpolitischen Herausforderung.