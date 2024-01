Trotz weniger Krawalle Silvester ist zum Boxkampf verkommen

Es zeigt sich dann auch, dass die Zahl der Schwachköpfe nicht viel geringer geworden ist, und wenn doch, war der eine oder andere vermutlich nur kurzzeitig zur Vernunft gekommen. Phase eins ist in der Silvesternacht die Prävention gewesen, und das mit erheblichem personellem Aufwand. Das ist einigermaßen gelungen. Nun muss Phase zwei kommen: Nach den Festnahmen müssen die rechtlichen Mittel durch die Justiz auch ausgeschöpft werden gegen die, die aus Raketen und Böllern Waffen gemacht haben. Diesmal darf es nicht wieder so sein, dass nach viel politischem Getöse am Ende die Täter fast unbehelligt bleiben. Das war im letzten Jahre zu oft der Fall. Nur das Gegenteil schreckt ab. Und nur so kann es eventuell gelingen, aus einer endlosen Silvesterkrawall-Spirale irgendwann auch einmal wieder herauszukommen. Das muss doch das Ziel der Verantwortlichen und auch der Gesellschaft sein - wenn man schon kein allgemeines Böllerverbot will, wenn man weiterhin nur in den meisten Großstädten auf punktuelle Verbotszonen setzen möchte.