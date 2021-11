Vierte Corona-Welle : Warum sich Olaf Scholz nicht länger zieren darf

Meinung Berlin Es wird geredet und geredet, derweil breitet sich das Corona-Virus in Deuschland weiter aus, eine Trendumkehr ist bislang nicht geschafft. Warum die Politik nicht bis zum 9. Dezember warten sollte, um Maßnahmen zu ergreifen.

Der Bundespräsident mahnt. Zu Recht. Frank-Walter Steinmeier ruft die Bürger auf, durch freiwillige Kontaktbeschränkungen einen Lockdown zu verhindern. „Halten wir uns an die Regeln, reduzieren wir noch einmal unsere Kontakte. Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen“, schrieb er am Wochenende in einem Gastbeitrag. Ebenfalls eindringlich appellierte Steinmeier an die Menschen, sich doch bitte impfen zu lassen.

Die Aufforderung und die Argumente des Staatsoberhaupts sind richtig. Aber reichen mahnende Worte angesichts der Entwicklung aus? Klares Nein. Deutschland liegt derzeit mit an der Spitze der Corona-Neuerkrankungen weltweit. Außerdem hat eine Mutation offenbar schon längst ihren Weg nach Europa gefunden - man mag nur hoffen, dass sie die Befürchtungen nicht in allen Punkten erfüllt.

Der noch amtierende Bundeskanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat es in einem Interview vergangene Woche sehr eindringlich dargelegt: Bei der derzeitigen Fallsterblichkeit werden von über 70.000 Neuinfizierten pro Tag statistisch gesprochen etwa 600 Menschen davon sterben. Wie kann man angesichts dieser Zahlen ruhig bleiben? Die Situation an den Krankenhäusern ist an vielen Orten bereits eine Katastrophe - auch für Menschen, die nicht an Covid erkrankt sind, sondern Hilfe für ihre Kinder suchen, auf eine Krebstherapie warten, oder das Pech hatten, in diesen Tagen zu verunglücken und mit Schmerzmittel ruhig gestellt werden müssen, bis sie richtig behandelt werden können. Ist das wirklich hinnehmbar, Tag für Tag?