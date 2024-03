Psychische Gesundheit Mehr junge Leute halten sich für psychisch krank – suchen aber keine Hilfe

Rund ein Drittel der Deutschen hält sich selbst für psychisch krank. In einer aktuellen Erhebung im Auftrag des Versicherungskonzerns Axa nennen die Befragten Störungen wie Depressionen, Angst-, Ess- sowie Zwangsstörungen. Besonders angestiegen ist die Selbsteinschätzung, psychisch krank zu sein, bei jungen Menschen. In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren gaben mit 41 Prozent der Befragten und in der Gruppe 25 bis 34 Jahren mit 39 Prozent besonders viele an, derzeit unter einer mentalen Beeinträchtigung zu leiden. Die nach eigenen Angaben am wenigsten betroffene Altersgruppe sind die 65- bis 75-Jährigen. Dort sagen 15 Prozent, aktuell psychisch erkrankt zu sein.