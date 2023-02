Diskussion um Wagenknecht Warum sich die Linke von Wagenknecht emanzipieren sollte

Die linke Parteiführung muss es mit Schaudern gehört haben. Doch nach der Vorstellung von Wagenknecht am Samstag wird eines immer deutlicher. Die ehemalige Fraktionschefin lässt die Werte der Linken immer weiter hinter sich. Damit eines klar ist: Für Frieden zu demonstrieren ist das gute demokratische Recht von jedermann. Gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete zu sein ist ebenfalls eine demokratisch legitimierte Position. Dafür auf die Straße zu gehen, ob in Berlin, Bonn oder Köln, ist ein Bürgerrecht. Doch dabei, so wie es Wagenknecht etwa im Gegensatz zur Theologin Margot Käßmann bei der Demonstration in Bonn getan hat, dem Aggressor Russland das Wort zu reden, ist verwerflich und hat mit linken Positionen nichts gemein.