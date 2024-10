Kinder und Jugendliche in Zeiten globaler Krisen Ohnmachtsgefühle und Zukunftsangst

Hinzu kommen Gefahren, die mit der Internetnutzung zu tun haben. „Wir haben in der Corona-Zeit viele Kinder und Jugendliche ans Netz verloren, die sich von realen Kontakten abgekoppelt haben: Die Mediensucht, auch die Spielsucht, hat zugenommen“, sagt die Psychotherapeutin. „Computerspiele können dazu verführen, sich aus der Realität zu verabschieden, über Avatare andere Selbstbilder zu entwickeln, in eine Scheinwelt abzutauchen, in der man scheinbar allmächtig und erfolgreich ist.“ Soziale Medien wiederum zeigten eine Welt, in der vieles gefälscht sei. „Auch hier kann es passieren, dass die sozialen Kontakte mit realen Interaktionen mit anderen Menschen im Alltag nichts mehr zu tun haben.“