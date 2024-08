Terror-Bedrohung Warum Islamisten ausgerechnet Taylor Swift hassen

Es hätte ein Blutbad werden können. Ein 19 Jahre alter Österreicher, dessen Eltern Wurzeln in Nordmazedonien haben, hat gestanden, einen Selbstmordanschlag auf das Umfeld eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant zu haben. Die österreichische Polizei hatte Hinweise vermutlich von amerikanischen Geheimdiensten bekommen und den jungen Mann sowie einen 17-Jährigen festgenommen. Weil weitere mutmaßliche Helfer flüchtig sind, wurden auch nach den Festnahmen alle Swift-Konzerte in Wien abgesagt. Eine Spur der Ermittler soll ein Video sein, in dem sich der Hauptverdächtige mit einem Treueschwur zum IS bekennt. Es geht also einmal mehr um Bedrohung durch junge Islamisten.