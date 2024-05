Schauspieler im Koma Notfall Heinz Hoenig

Er hat Raubeine gespielt wie im „König von St. Pauli“, manchmal auch sensible Typen wie den Funker Hinrich in „Das Boot“. So hat sich Heinz Hoenig als Charakterkopf ins Herz des deutschen Publikums gespielt. Doch nun geht es dem Schauspieler sehr schlecht. Laut Aussage seiner Frau liegt Hoenig im künstlichen Koma und muss an der Hauptschlagader operiert werden. Öffentlich gemacht hat die Familie das in so schwerer Zeit, weil sie Geld für die Behandlungen braucht. Hoenig ist nicht krankenversichert.