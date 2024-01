Rechte für Arbeitnehmer Warum Gewerkschaften gerade wieder mehr Mitglieder gewinnen

WSI-Forscher Schulten sieht für die regierende Ampel-Koalition hingegen mehrere Handlungsfelder, die letztlich den Gewerkschaften zugute kommen könnten. So sollten Subventionen und öffentliche Aufträge nur noch an tariftreue Firmen gehen und einmal abgeschlossene Tarifverträge für die jeweilige Branche leichter allgemeinverbindlich erklärt werden. „Und drittens sollten die unsäglichen OT-Mitgliedschaften (ohne Tarif) in Arbeitgeberverbänden beendet werden, mit denen die Tarifflucht quasi offiziell hoffähig gemacht wird.“