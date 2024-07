Erwerbs- und Sorgearbeit Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann – klappt kaum besser

Frauen in Deutschland arbeiten ungewöhnlich oft in Teilzeit. Zudem sind sie recht selten in Führungspositionen. Das zeigte auch das DIW Managerinnen-Barometer, bei dem der Anteil von Frauen in Vorständen von großen Unternehmen noch immer nur 18 Prozent beträgt. Und sie arbeiten sehr viel häufiger in Berufen, in denen schlechtere Löhne gezahlt werden – beispielsweise in der Pflege-, in der Gesundheits- und Bildungsbranche. Und auch innerhalb dieser Sparten verdienen Frauen immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Bundesrepublik war im vergangenen Jahr beim Gender Pay Gap Schlusslicht im europäischen Vergleich. Der Gender Pay Gap beschreibt den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern. Dabei unterscheidet man zwischen der bereinigten und der unbereinigten Kluft zwischen den Geschlechtern. Beim bereinigten Gender Pay Gap wird der Verdienst­unterschied herausgerechnet, der auf strukturellen Unterschieden beruht, wie Unterschiede im Beschäftigungs­umfang, in der Qualifikation oder beim Karrierelevel. Kritiker behaupten, dass die Berufswahl und die Entscheidung, in einer Führungsposition oder Teilzeit zu arbeiten, die „freie Wahl“ von Frauen seien. Doch dürften sich Frauen kaum freiwillig dafür entscheiden, beruflich weniger Verantwortung zu übernehmen, in schlechter bezahlten Berufen und im internationalen Vergleich mit deutlich weniger Arbeitsstunden zu arbeiten. Vielmehr bewirken in der Regel die gesellschaftlichen Umstände, dass Frauen in den Positionen landen, die dann immer wieder erhoben werden.