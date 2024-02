Feinde der Demokratie Sehnsucht nach einem moralischen Schiedsrichter

In den USA hetzt und ätzt Donald Trump weiter gegen seine politischen Gegner, sät Zweifel an der Bündnistreue der USA, soll in eigenen Vertuschungsprozessen zum Schweigen verdonnert werden, weil er schon öfter Zeugen, Staatsanwälte, Richter öffentlich beschimpft und eingeschüchtert hat. Derweil gewinnt er in seiner Partei Abstimmung um Abstimmung, um einmal mehr der republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahl zu werden. Es scheint, als habe sich vor langer Zeit ein schwerer Zug in Gang gesetzt und sei nicht mehr zu stoppen. Während Trumps Methode, wie ein Rüpel aufzutreten und mit verschwörerischem Geraune gegen die Institutionen der Demokratie vorzugehen, weltweit Schule macht. Gerade liefert Ex-Kanzler Kurz in Österreich ein Beispiel dafür, wie man nach verlorenem Prozess Zweifel an den Gerichten sät.