Affäre um Hubert Aiwanger Warum die Probleme von Markus Söder erst beginnen

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dürften sich nach der Wahl in Bayern sehr genau anschauen, wie sich die Dinge entwickeln zwischen Söder und Aiwanger, sollte es wieder eine Koalition geben. Söder hat in der Union auch deshalb so viel Autorität, weil er in der CSU und in seinem Bundesland bislang so unumstritten war. Söder diktierte Merz zu Beginn des Sommers via Interview, wann er gedenke, den Kanzlerkandidaten der Union im Jahr 2024 auszurufen. Söders Autorität hat zum Ende des Sommers jedoch durch die Affäre Aiwanger gelitten.