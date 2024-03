Nach der Verhaftung von Daniela Klette Die Linke und der Terror

Am Mittwoch prangt ein weithin sichtbares Banner an der Front der „Roten Flora“ in Hamburg. „Solidarität mit Burkhard, Daniela, Volker“, ist darauf zu lesen. Außerdem: „Wir stehen zusammen!“ und: „Für Euch Gesundheit & Glück!“. Die Solidaritätsadresse gilt offensichtlich den ehemaligen Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette. Letztere war am Dienstag in Berlin-Kreuzberg nach drei Jahrzehnten im Untergrund gefasst worden. Die „Rote Flora“ ist das Zentrum der Linksradikalen in der Hansestadt, zuletzt war es im Zusammenhang mit der Gewaltorgie rund um den G-20-Gipfel 2017, die dort zum Teil geplant worden sein soll, in die Schlagzeilen geraten.