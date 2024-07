Zu wenig Geld Urlaub ist auch immer eine soziale Frage

Aber fast ein Viertel der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen konnte sich im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen keinen einwöchigen Urlaub im Jahr leisten. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamts. Demnach sind Alleinerziehende und Alleinlebende besonders betroffen. Nahezu jede zweite alleinerziehende Person konnte sich keinen Urlaub leisten. Eine von drei alleinlebenden Personen hatte nicht die finanziellen Mittel, um eine Woche im Jahr an einem anderen Ort als zu Hause zu verbringen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben überdurchschnittlich oft in einem Haushalt, in dem kein Urlaub möglich ist. Das ist wortwörtlich ein Armutszeugnis und macht zudem die Ungleichverteilung deutlich. Nach den Sommerferien erzählen die einen Kinder von ihren tollen Erlebnissen mit Eltern und Geschwistern am Strand oder in den Bergen, die anderen Kinder erzählen gelangweilt von Ausflügen ins heimische Freibad oder erzählen lieber gar nicht davon, weil Urlaub eine Statusfrage ist. Natürlich kann man fragen, ob es nicht ausreicht, Ferien in der Nähe der Heimat zu machen? Und ob Urlaub unbedingt mit Wegfahren verbunden sein muss? Das beantwortet jeder anders.