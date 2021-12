Berliner Republik : Warum der Lockdown jetzt Wellenbrecher heißt

Meinung Berlin Wenn die Politik sich um unbequeme Wahrheiten drückt - dann kreiert sie gerne neue Wörter. Was man in der Corona-Pandemie gerade besonders bewundern kann.

Wie schön das klingt: „Weihnachtsruhe“. Oder auch: „Vorgezogene Weihnachtsferien“. Hört sich nach Besinnung und Feierlichkeiten, nach Tannenbaum, Schlittenfahren und Punsch trinken an.

Auch das Wort „Wellenbrecher“ hat Charme. Darin klingt etwas martialisches mit, eine Ur-Gewalt, die sich gegen etwas stemmt, was deutlich größer ist als man selbst. Wenn Wellen gebrochen werden, sind sie nicht mehr allmächtig.

Politik ist auch Inszenierung. Ausdrücke, Wörter und Worte vermitteln bestimmte politische Botschaften. Allerdings sollte man sein Publikum auch nie unterschätzen. In der immer noch grassierenden Corona-Pandemie steht die so genannten Weihnachtsruhe für nichts anderes als ein Runterfahren des öffentlichen Lebens, verschärfteKontaktbeschränkungen, Tanzverbot- auch für Geimpfte. Ein „Lockdown light“ sozusagen. Aber Stopp: Lockdown heißt ja jetzt nicht mehr „Lockdown“. Sondern „Wellenbrecher“. Weil in der Pandemie ja immer von Wellen geprochen wird - klingt auch besser als Krankenhauseinweisungen oder Totenstatistik.