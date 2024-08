Nicht lustig... Der Hype um das Jugendwort „Talahon“ ist bedenklich

Wer auch nur ein wenig Arabisch versteht, hat beim Begriff „Talahon“ den Eindruck, dass bei der Übersetzung etwas furchtbar schiefgelaufen ist - und am Ende nur noch Quatsch übrigbleibt. Denn auf Arabisch heißt die Aufforderung „ta’aala hon“ schlicht „komm her“. Wir sprechen also von den „Komm-Hers“, die in den Innenstädten abhängen. Jüngst hat der Langenscheidt-Verlag auf der Suche nach dem Jugendwort 2024 „Talahon“ in die Top Ten der Begriffe aufgenommen, die bis September bei der Online-Abstimmung zur Auswahl stehen.