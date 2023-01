Diskussion über die Hauptstadt Warum das Berlin-Bashing zu kurz greift

Doch die Gewaltvorfälle in der Hauptstadt an Silvester, vielfach im Migrantenmilieu angesiedelt, sind mitnichten ein alleiniges Berlin-Problem. Zum einen haben Metropolen wie Brüssel und Paris solche Ausschreitungen gerade erst im Umfeld der WM erlebt. Und zum anderen gab es auch in anderen Städten Angriffe auf Sicherheitskräfte. Verfolgt man außerdem die Berichte über Gewalttaten, etwa in der Düsseldorfer Altstadt, so wird sehr deutlich, dass Berlin kein Monopol auf dieses Phänomen hat. Die Randale bei Bundesliga-Spielen in Ost wie West während der Saison nicht zu vergessen.