Betreiber ärgern sich: Warum Ausländer deutsche Hotels buchen - aber nie einchecken

Berlin/Wiesbaden Reisende buchen ein Hotelzimmer, doch sie checken nicht ein und stornieren auch nicht. Es geht ihnen auch immer öfter nicht um die Übernachtung - für Hoteliers ein Problem.

Hoteliers in Deutschland ärgern sich zunehmend über unechte Buchungen aus dem Ausland. Hotelzimmer würden in wachsender Zahl „"ins Blaue hinein" gebucht und wieder storniert, sobald ein Visum erstellt ist“, erläuterte Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes IHA. Manchmal werde nicht einmal storniert. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage des Verbandes berichteten 52 Prozent der Befragten von einer gestiegenen Zahl unechter Reservierungen in den ersten acht Monaten 2018.