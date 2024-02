Gesellschaftskunde Lizenz zum Schunkeln

Auch musikalisch ist Karneval Ausnahmezustand. Leute, die in gewöhnlichen Zeiten nichts schlimmer finden als Lieder mit deutschen Texten und eindeutigen Tanz- und Stampfrhythmen, schunkeln an Karneval mit, finden sich plötzlich – Hände auf den Schultern – in einer Polonaise wieder, singen gereimte Mundart-Zeilen, in denen es um Lokalpatriotismus, zweckfreies Fröhlichsein und natürlich die Liebe geht – mal mit anzüglichem, mal in sentimentalem Ton. Einzustimmen macht auch deswegen Freude, weil es an Karneval nicht darum geht, durch den eigenen Musikgeschmack zu signalisieren, wer man ist, welche Bildung man genossen hat und was man von Musik versteht. Karnevalslieder sind fröhlicher Selbstzweck: Sie stiften Gemeinschaft und animieren zum Tanzen. Das, was die Soziologie Distinktionsgewinn nennt, also die Abgrenzung zu Menschen anderer sozialer Klassen durch Geschmacksvorlieben etwa in der Musik, ist an Karneval ausgehebelt. Beim Schunkeln muss niemand Status beweisen, Schunkeln macht alle gleich. Entweder man mag das und hakt sich unter, oder man macht einen riesigen Bogen um Bollerwagen mit Lautsprechern und Kneipen, aus denen es bis draußen dröhnt.