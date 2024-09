Kanzlerkandidatur der AfD Alice Weidel wird ihren Ton mäßigen müssen

Es sieht so aus, als würde ausgerechnet die AfD die einzige Frau im Rennen um das Kanzleramt aufstellen: Die Parteispitze will Alice Weidel für die Bundestagswahl 2025 zur Kanzlerkandidatin küren. Es ist das erste Mal, dass die Rechtspopulisten das tun – Rückenwind dafür verspüren sich durch die Wahlerfolge in diesem Jahr, zuletzt bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.