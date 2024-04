Neue Mittel gegen Adipositas Soll die Kasse für Abnehmspritze zahlen?

Kneift die Hose, passt der Badeanzug noch, habe ich die Treppe nicht mal ohne zu keuchen geschafft? Übergewicht ist ein Phänomen der modernen Konsumgesellschaft und betrifft viele. Kein Wunder also, dass die sogenannte Abnehmspritze bei ihrer Zulassung teils bejubelt wurde wie ein Wundermittel. Sorgt sie doch dafür, dass Menschen zuverlässig Kilos verlieren. Der Wirkstoff in Medikamenten wie Ozempic oder Wegovy bildet Hormone aus dem Magen-Darm-Trakt nach, die dem Gehirn Sättigung signalisieren – auch wenn der Magen leer ist. Sogar die Lust auf Nikotin und Alkohol lässt sich so womöglich bekämpfen. Damit das auch wirkt, müssen Patienten den Wirkstoff allerdings dauerhaft einnehmen. Sobald sie die Spritze absetzen, verschwindet der Effekt in der Regel.