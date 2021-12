Baerbock in Warschau : Treffen mit polnischem Präsidenten Duda

Warschau Außenministerin Annalena Baerbock ist am Freitag von Andrzej Duda im Präsidentenpalast in Warschau empfangen worden. Im Anschluss soll ein Gespräch mit dem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau folgen.

Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist bei ihrem Antrittsbesuch in Polen von Präsident Andrzej Duda empfangen worden. Die Grünen-Politikerin fuhr am Freitag direkt nach ihrer Ankunft in Warschau zum Präsidentenpalast. Im Anschluss an das Gespräch mit Duda war ein rund eineinhalbstündiger Gedankenaustausch mit Baerbocks polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau geplant.