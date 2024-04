Verfassungsschützer warnen vor „Was danach?“-Flyern Salafisten starten bundesweite Kampagne - Pierre Vogel macht Werbung

Der Bremer Verfassungsschutz warnt vor einer neuen bundesweiten Kampagne der salafistischen Szene. Unter dem Motto „Was danach?“ würden Flyer an Haushalte verteilt und in öffentlichen Bereichen ausgelegt, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag mit. „Die Kampagne trägt eindeutig die Handschrift der Akteurinnen und Akteure der salafistischen Szene, auch wenn dies nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist“, erklärte der Leiter des Geheimdiensts, Thorge Koehler.