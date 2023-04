Diebstähle und Körperverletzungen 49-Euro-Ticket könnte zu mehr Gewalt in Bus und Bahn führen

Auch ohne 49-Euro-Ticket ist die Zahl der Delikte in den öffentlichen Verkehrsmitteln gestiegen. So verzeichnete die Bundespolizei im Jahr 2022 knapp 399.000 Straftaten in Zügen und auf Bahnhöfen, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Polizeigewerkschaft ist daher klar: „Es wird mehr Sicherheitspersonal benötigt. Es kann nicht sein, dass die Fahrgäste in Bussen und Bahnen in konfliktträchtigen Situationen sich selbst überlassen sind.“ Notwendig seien zudem „jetzt begleitende präventive Maßnahmen, etwa breite Anti-Gewalt-Kampagnen“. Wegschauen sei zudem immer falsch, sich selbst in Gefahr zu bringen jedoch genauso. „Es ist schon ein guter, vielleicht lebensrettender Schritt, unmittelbar die Polizei oder die Rettungsdienste zu verständigen“, sagte Poitz.