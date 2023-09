Positionspapier gegen Deindustrialisierung CDU-Wirtschaftsrat schlägt wegen Industrie-Krise Alarm

Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Ampel-Regierung aufgefordert, die Strompreise für die deutsche Industrie umgehend durch eine geringere Stromsteuer zu senken. „Entscheidend für die Industrie ist, dass der Strompreis kurzfristig durch ein Abschmelzen der Stromsteuer und mittelfristig durch eine Ausweitung des Angebots wieder auf ein wettbewerbsfähiges Niveau absinkt“, heißt es in einem Positionspapier zur Krise in der Industrie. „Ein Industriestrompreis als Übergangslösung könnte vielen energieintensiven Unternehmen helfen, bis die anderen Maßnahmen greifen“, schreibt der Wirtschaftsrat in dem Papier.