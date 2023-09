Bundesweiter Warntag Scholz lässt sich bei Rede nicht von Probealarm irritieren

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einer Rede in Bremen nicht vom bundesweiten Probealarm irritieren lassen. Die testweise Warnung ließ am Donnerstag um 11.00 Uhr überall in Deutschland Sirenen und Handys schrillen – auch bei den 800 Teilnehmenden der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) in Bremen, auf der Scholz eine Rede hielt.