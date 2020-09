Neue Warnstreiks : Im öffentlichen Dienst wird ab Dienstag gestreikt

Potsdam Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Erste Warnstreiks mit regionalem Bezug sollen an diesem Dienstag beginnen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im festgefahrenen Tarifkonflikt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen für Dienstag erste Warnstreiks angekündigt. Die öffentlichen Arbeitgeber hätten sich „eingemauert“, deshalb seien Warnstreiks „unvermeidlich“, erklärte Verdi-Bundeschef Frank Werneke am Sonntag in Potsdam. Am Dienstag soll es laut der Gewerkschaft erste Warnstreiks mit „regionalem Bezug“ geben.