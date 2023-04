Opposition zielt auf Kanzler Scholz Union setzt Untersuchungsausschuss zum Warburg-Skandal ein

Die Union will den Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank in einem neuen Untersuchungsausschuss des Bundestags aufarbeiten. Das kündigte Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag an. Der Ausschuss solle klären, ob in der Zeit von Olaf Scholz (SPD) als Hamburger Bürgermeister politischer Einfluss auf die Finanzbehörde genommen wurde. Sie hatte zunächst auf Rückforderungen gegen die Bank in zweistelliger Millionenhöhe verzichtet. Auch soll geprüft werden, ob die Erinnerungslücken glaubhaft sind, auf die sich der heutige Bundeskanzler im Warburg-Fall in den vergangenen zweieinhalb Jahren berufen hat.