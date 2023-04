Koalition will Untersuchungsausschuss verhindern Warburg-Fall: Finanzwende-Chef Schick kritisiert Vorgehen der Ampel

„Der Untersuchungsausschusses sollte nicht verhindert werden, sondern sich des Problems umfassend annehmen, dass in Deutschland nicht nur eine Privatbank in Hamburg geschont wurde, die illegale Geschäfte zu Lasten des Steuerzahlers gemacht hat“, sagte der Gründer der Bürgerbewegung, Gerhard Schick. Der Volkswirt war von 2005 bis 2018 Mitglied des Bundestags und hatte sich als Finanzexperte einen Namen gemacht. Seit 2018 ist er Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende, der sich kritisch mit Steuerbetrug und einer blinden Politik auseinandersetzt. In ihrer Bundestagsrede verwies die aktuelle finanzpolitische Sprecherin der Grünen, die Hamburgerin Katharina Beck, am Donnerstag auf die Verdienste Schicks als früherer Finanzpolitiker. Beck rechtfertigte gleichwohl das Vorgehen der Ampel in Sachen Warburg-Ausschuss.