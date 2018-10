War die Kandidatenaufstellung bei der Bayern-FDP korrekt?

Berlin Ein angeblich möglicher Rauswurf der Liberalen aus dem Landtag erregt die Gemüter. In einem Wahlkreis gibt es Ärger um die Spitzenkandidatin. Die Betroffene beruhigt: „Entspannen, Leute!

Die Meldung schlug bei FDP-Sympathisanten wie eine Bombe ein. Bis zum frühen Morgen mussten sie in der Wahlnacht um ihren Einzug in den bayerischen Landtag bangen, und dann drohten sie schon wieder rauszufliegen, weil ein Streit um die Kandidatenaufstellung in Niederbayern die Gerichte beschäftigt. Tatsächlich wäre der hauchdünne Wert oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde weg, wenn in der Folge die FDP-Stimmen im ganzen Bezirk aberkannt würden. Doch die betroffene Kandidatin Bettina Illein versuchte die Parteifreunde zu beruhigen: „Entspannen, Leute!“

Würde Brandl gewinnen und würden in der Folge alle rund 60.000 FDP-Stimmen in Niederbayern wegen falscher Kandidatenaufstellung für ungültig erklärt, flöge die FDP wieder aus dem Landtag. Nach Einschätzung von Illein ist jedoch nur der eigentliche Wahlkreis betroffen. Hier erzielte die FDP nach Angaben des Landeswahlleiters 2556 Erst- und 5028 Zweitstimmen. Nach dem bayerischen Wahlgesetz werden bei der Berechnung der Sitze, die von der Reserveliste ziehen, Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet. Auch Illein stand auf der Liste der Bezirks-FDP, und zwar auf Platz 8. „Gezogen“ haben die niederbayerischen Liberalen jedoch nur einen Platz, den von Alexander Muth auf Rang 1. Illein bleibt draußen und rückt auch erst einmal nicht nach.

Für Brandl bleibt das Ergebnis des Rechtsstreits abzuwarten. Für die FDP auf Bundesebene wirkt der mit harten Bandagen ausgetragene Streit in Niederbayern wie ein Blick zurück auf Zeiten, in denen sich die FDP-Matadoren trotz knapper Umfragewerte selbst bekämpften. Diese Mechanismen funktionieren also zumindest noch in Niederbayern. Mit entsprechendem Ergebnis: Statt 5,1 wie im Landesschnitt kam die FDP in Niederbayern mit 4,7 Prozent aus den Wahlen heraus.