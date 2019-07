Staatsanwaltschaft ermittelt : Mutmaßlicher Lübcke-Mörder soll Asylbewerber attackiert haben

Kassel Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird auch verdächtigt, 2016 einen Asylbewerber verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem damals ungelösten Fall.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke weiten sich aus. Der in Untersuchungshaft sitzende Stephan E. werde verdächtigt, vor dreieinhalb Jahren einen irakischen Asylbewerber nahe einer Flüchtlingsunterkunft im nordhessischen Lohfelden mit einem Messer attackiert zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag mit. In dem damals ungelösten Altfall werde nun gegen Stephan E. wegen versuchten Totschlags ermittelt.