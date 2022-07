Weil die Anklage Lücken im Urteil sieht : BGH befasst sich mit Mord an Walter Lübcke – Familie hofft auf „ganze Wahrheit“

Karlsruhe Der CDU-Politiker Lübcke wurde vor rund drei Jahren nachts auf seiner Terrasse erschossen. Ein Rechtsextremist hat die Tat gestanden - trotzdem bleiben Fragen. Jetzt hat der BGH sich mit dem Fall befasst.

Es ist der emotionalste Moment in der Verhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Als die Juristen mit ihren Plädoyers fertig sind, ergreift Irmgard Braun-Lübcke am Donnerstag im Karlsruher Verhandlungssaal das Wort. „Für uns ist es wichtig, dass wir die ganze Wahrheit erfahren“, sagt die Witwe im Rückblick auf den Strafprozess am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Man hört ihr an, wie schwer ihr der Auftritt fällt. „Das jetzige Urteil lässt noch einige Fragen offen, die wir gerne geklärt hätten.“ Dabei gehe es vor allem um die letzten Minuten im Leben ihres Mannes: Gab es noch einen Wortwechsel oder wurde er aus dem Hinterhalt erschossen?