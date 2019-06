„Zynisch, geschmacklos, abscheulich, widerwärtig" : Steinmeier verurteilt rechte Hetze zum Tode von Kasseler Regierungspräsident

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund. Foto: dpa/Caroline Seidel

Dortmund Noch immer ist unklar, wer für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verantwortlich ist. Auf dem Deutschen Städtetag fand Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnende Worte für die zahllosen rechten Reaktionen zum Tode Lübckes.

Hergang und Hintergrund der Tat seien noch unklar, sagte Steinmeier am Mittwoch bei der Städtetagshauptversammlung in Dortmund. "Aber wie manche Akteure in den sozialen Medien sich über seinen Tod hermachen und Genugtuung zeigen, geradezu Beifall klatschen, das ist einfach nur zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig."