Waldzustandserhebung 2022 Vier von fünf Bäumen in deutschen Wäldern sind krank

Zusammen mit der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) pflanzte er vor diesem Hintergrund eine klimawandelresistente Elsbeere auf dem Gelände der Peter-Lenné-Schule, dem Oberstufenzentrum für Natur und Umwelt in Berlin. „Wir müssen uns um unseren Wald kümmern“, betonte auch der Vizebundesvorsitzende der IG BAU, Harald Schaum. „Noch ist der Kipppunkt nicht erreicht, noch können wir ihn retten“, sagte er. Es brauche einen großflächigen Umbau zum Mischwald und eine zielgerichtete Pflege, um den Wald besser an den Klimawandel anzupassen. Dafür sei wiederum gut ausgebildetes Fachpersonal nötig. Doch da klafft eine Riesenlücke, wie Schaum berichtete: „Wir haben errechnet, dass wir pro 1000 Hektar Wald eine Fachkraft benötigen. Das heißt: Es fehlen derzeit 11.000 Stellen in ganz Deutschland.“ Er appelliert deshalb an Bund und Länder, aber auch an die Kommunen entsprechende Stellen zu schaffen.