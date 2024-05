Neuer Zustandsbericht So schlecht geht es dem Wald in NRW

Sauerland, Eifel, Bergisches Land – eigentlich hat der Westen starke Waldgebiete. Doch auch sie leiden unter trockenen Sommern, erst recht, wenn dann Schädlinge leichtes Spiel haben. In NRW sind 39 Prozent der Bäume sehr krank – sie weisen eine „deutliche Kronenverlichtung“ auf, wie es im Bericht heißt. Das ist mehr als im Schnitt der Länder mit „nur“ 35 Prozent. Deutlich besser sieht es in den norddeutschen Ländern aus, in Mecklenburg-Vorpommern sind nur 23 Prozent deutlich krank, in Schleswig-Holstein 24 Prozent. Lange stand die vom Borkenkäfer gequälte Fichte im Vordergrund, hier hat sich die Lage in NRW leicht gebessert: Hier haben nur noch 32 Prozent eine deutliche Kronenverlichtung, vor einem Jahr waren es noch 36 Prozent. Allerdings sind viele Bäume auch gefällt worden und fallen aus der Betrachtung heraus. In den Fokus rücken nun Eichen: Hier weisen in NRW 56 Prozent deutlich verlichtete Kronen auf, das sind satte neun Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Bei Buchen sind 43 Prozent der Bäume betroffen und bei der Kiefer 33 Prozent, das entspricht in etwa den Vorjahreswerten.