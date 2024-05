Neuer Zustandsbericht So schlecht geht es dem deutschen Wald

„Der Wald entwickelt sich zum Dauerpatienten“, so Özdemir am Montag anlässlich der Präsentation der Erhebung. Fichte, Kiefer, Buche und Eiche sind schwer geschädigt – freilich sind sie mit insgesamt 80 Prozent aller Waldbäume die häufigsten in deutschen Wäldern. Der Anteil mit starker Kronenverlichtung bei der Buche zum Beispiel stieg im Vergleich zu 2022 um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent, bei der Fichte von 40 auf 43 Prozent und bei der Eiche von 40 auf 44 Prozent. Unter Kronenverlichtung versteht man den sichtbaren Blatt- beziehungsweise Nadelverlust. Ältere Bäume – also die über 60 Jahre – sind dabei in der Regel stärker betroffen als jüngere.