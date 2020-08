Streitpunkt Wahlrechtsreform : Merkel berät mit Unionsspitzen über Kurs im Koalitionsausschuss

Berlin Im Koalitionsausschuss soll es heute Nachmittag eine Entscheidung in Sachen Kurzarbeitergeld geben. Hier zeichnet sich eine Verlängerung ab. Größter Streitpunkt bleibt die Wahlrechtsreform

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Dienstag mit den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU und CSU zu Vorberatungen über den Unionskurs im anschließenden Koalitionsausschuss zusammengekommen. Bei den von 15 Uhr an geplanten Verhandlungen in großer Runde im Kanzleramt in Berlin galt ein Kompromiss bei der seit Jahren diskutierten Wahlrechtsreform als dickster Brocken. An den Unionsberatungen nahmen neben Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Markus Söder, der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt sowie Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teil.