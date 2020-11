Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht : FDP, Grüne und Linke gehen wegen Wahlrechtsreform nach Karlsruhe

Berlin Die Wahlrechtsreform von Union und SPD wird ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. FDP, Grüne und Linkspartei beantragen eine sogenannte „abstrakte Normenkontrolle“. Das Gesetz sei schlecht gemacht, erreiche sein Ziel nicht und verletze die Verfassung, heißt es.

Die Wahlrechtsreform von CDU/CSU und SPD wird zum Fall für das Bundesverfassungsgericht. FDP, Grüne und Linke wollen dagegen eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle beim höchsten deutschen Gericht anstrengen. Das kündigten sie am Freitag in Berlin an. Das neue Wahlrecht weise so schwere Mängel auf, dass die Verfassung verletzt werde, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann. Die drei Parteien gingen nach Karlsruhe, „um diese Wahlrechtsreform der großen Koalition, die ihr Ziel nicht erreicht, schlecht gemacht ist und die Verfassung unserer Ansicht nach verletzt, zu Fall zu bringen“.