Verkleinerung des Bundestags Alleingang der Ampel

Schon dieses Ungleichgewicht stört. Gravierender bleibt, dass nicht jeder Gewinner oder jede Gewinnerin eines Direktmandats auch in den Bundestag einzieht. Das ist zwar nicht per se undemokratisch in einem System, das die Sitze prozentual nach Anteilen der Parteien in der Wählerschaft verteilt. Aber es schwächt die Basis der Parteien, die über die Bestimmung der Direktkandidaten und -kandidatinnen einen gewissen Einfluss nehmen. Das ist auch der Grund, warum die CSU als bayerische Regionalpartei der Reform unter keinen Umständen zustimmen will.