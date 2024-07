Ausnahme von der Fünf-Prozent-Hürde Was ist die Grundmandatsklausel?

Von der Grundmandatsklausel profitierte 2021 die Linkspartei, die nun erfolgreich in Karlsruhe gegen die Reform klagte. Ihr Zweitstimmenergebnis betrug bei der letzten Bundestagswahl 4,9 Prozent. Sie konnte aber drei Direktmandate in Berlin und Leipzig erzielen. Durch die Grundmandatsregel zog sie dadurch mit 39 Abgeordneten in Fraktionsstärke in den Bundestag ein.