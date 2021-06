Wahlprogramm der Union : Hitzige Verhandlungen bis zur letzten Minute

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder werden am Montag das gemeinsame Wahlprogramm vorstellen - genau 97 Tage vor der Bundestagswahl. Bis zum Schluss feilten die Schwesterparteien an Details, an strittigen Punkten mangelte es nicht. Besonders heikel: das Geld.