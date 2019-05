Bundeszentrale plant Beschwerde : Warum der Wahl-O-Mat vorerst offline bleibt

Bonn/Münster Die Bundeszentrale für politische Bildung wird das beliebte Programm vor der Europawahl nicht verändern. Das Oberverwaltungsgericht soll den vorläufigen Stopp aufheben.

Der Wahl-O-Mat zur Europawahl geht vorerst nicht wieder ans Netz. Die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) wird einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln von Montag nicht umsetzen. Darin hatten die Richter Korrekturen an dem Programm verlangt, um kleinere und unbekanntere Parteien nicht weiter zu benachteiligen. Die BPB will den Kölner Beschluss vom Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) überprüfen lassen. Bis zu einer neuen Entscheidung muss das Programm aber offline bleiben.

Ob der Wahl-O-Mat noch vor der Wahl am Sonntag wieder verfügbar sein wird, ist damit überaus unklar. Die BPB hofft darauf. Da es sich um ein Eilverfahren handelt, muss das OVG so schnell wie möglich entscheiden. Allerdings will die Bundeszentrale die Beschwerde erst am Mittwoch einreichen. Zudem hat auch der Kläger, die Partei Volt, Zeit, darauf zu reagieren. Selbst wenn das OVG Donnerstag oder Freitag eine Entscheidung fällt, ist außerdem nicht absehbar, ob diese im Sinne der Bundeszentrale für politische Bildung ausfällt.