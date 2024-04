Wahlkampf in Jena Wie junge Politiker vor den Wahlen in Thüringen die Zuversicht bewahren

Die Kommunalwahl am 26. Mai ist die erste von drei Wahlen in Thüringen in diesem Jahr. Es folgt die Europawahl zwei Wochen später und am 1. September die Landtagswahl. Auf das eher kleine Bundesland schaut die Republik mitunter wie das Kaninchen auf die Schlange. Es bahnt sich eine Katastrophe an, aber keiner weiß so recht, wie ihr zu entgehen wäre.