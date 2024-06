Zieht der Kanzler im Osten noch? SPD-Wahlkampf zwischen Wehrpflicht und Rentenpaket

Insofern hat Wittig mit seiner Einlassung durchaus einen Punkt. Nicht nur an der Basis, auch in der SPD-Bundestagsfraktion murren einige über Scholz. Doch den Menschen in der sächsischen Stadt, rund 25 Kilometer von der Metropole Leipzig entfernt, brennt anderes unter den Nägeln: Etwa der Eigenanteil in Pflegeheimen, der viele Ältere und ihre Angehörigen umtreibt. Oder die Frage, wie lange Kinder gemeinsam lernen sollten, bevor der Abgang auf weiterführende Schulen erfolgt. Oder was das gerade verabschiedete Rentenpaket II, das die SPD als Erfolg feiert, für den Arbeitnehmer bedeutet, wenn die Beiträge zur Rentenversicherung steigen.