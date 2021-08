Wahlkampf-Auftakt der Union : „Ich habe keinen Bock auf Opposition“

Von links: Paul Ziemiak, Markus Söder, Angela Merkel und Armin Laschet am Samstag in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Noch fünf Wochen bis zur Bundestagswahl – und die Umfragen sind schlecht. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Berlin schaltet die Union auf Attacke um. Und es gibt beschwörende Appelle an die eigenen Reihen, endlich einen Gang hochzuschalten.

Mit einer Kampfansage vor allem an SPD und Grüne hat die Union die heiße Phase ihres Bundestagswahlkampfs eröffnet. Es gehe um eine Richtungsentscheidung, sagten die Generalsekretäre von CDU und CSU , Paul Ziemiak und Markus Blume, fünf Wochen vor der Wahl am Samstag in Berlin. Sie riefen ihre Parteien angesichts mieser Umfragewerte zum geschlossenen Kampf ums Kanzleramt auf. Ziemiak betonte, eine von der Union geführte Bundesregierung sei „eine Garantie für eine Politik der Mitte, für Stabilität“.

Merkel sagte über Laschet: „Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das „C“ im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern in allem, was er getan hat, der Kompass.“ Laschet sei es immer wichtig gewesen, den Menschen mit seiner unantastbaren Würde in den Mittelpunkt zu stellen und zwischen den Menschen Brücken zu bauen. An Laschet direkt gewandt sagte sie: „Lieber Armin, ich weiß, dass genau das Dein Handeln leitet und prägt.“ Dies gelte für den Kanzlerkandidaten und, davon sei sie zutiefst überzeugt, auch für Laschet als Bundeskanzler, ergänzte Merkel unter dem Applaus der Anhänger.